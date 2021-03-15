Сторожа предприятия обвиняют в хищении аккумуляторов, проволоки и дисков в Комсомольске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Семь аккумуляторов, три тонны проволоки и пять колесных дисков похитили с территории одного из предприятий в городе Комсомольске-на-Амуре в мае прошлого года. Об этом сообщил в полицию представитель строительной базы. Ущерб, нанесенный предприятию, составил почти 34 тысячи рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 58-летнего сторожа предприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствие выяснило, что во время дневного дежурства сторож похитил с территории организации имущество и спрятал его неподалеку от базы. Затем сторож попросил знакомого транспортировать награбленное. На такси мужчины увезли добычу. Помощник не знал, что помогает в незаконном действии. Имущество они сдали в пункт приема.

Теперь виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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