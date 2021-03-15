Михаил Дегтярев навестил знаменитого хабаровского художника Геннадия Павлишина Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края побывал в гостях у знаменитого Хабаровского художника Геннадия Павлишина. В дружеской обстановке, за чашкой чая они поговорили о творчестве талантливого художника, известного по всему миру своими работами, в частности в книжной графике, декоративно-прикладном и монументальном искусстве.

- Геннадий Павлишин является Почетным гражданином города Хабаровска. Он обладатель множества призов, премий, медалей в своей области. Родился и жил в Хабаровске. Сейчас ему 82 года, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Талантливый хабаровчанин лично знал Алексея Черного, при нем он иллюстрировал знаменитую книгу «Навстречу времени: От Байкала до Амура. БАМ-1986», текст для этой книги писал Владимир Сунгоркин, нынешний генеральный директор - главный редактор АО ИД «Комсомольская правда».

Михаил Дегтярев - губернатор, который за последние десять лет проявил такое искреннее и трепетное внимание к знаменитому художнику.

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