Создать вместе «космическую» выставку приглашают жителей Комсомольска Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае, в городе Комсомольске-на-Амуре краеведческий музей начал подготовку к запуску выставочного проекта под названием «Открытый космос». Экспозиция будет посвящена 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Принять участие в создании этой выставки может абсолютно любой желающий.

В далеком 1967 году на 35 день рождения Комсомольска в город приехал первый на планете космонавт - Юрий Гагарин - в числе других именитых гостей. Для еще юного города это событие много значило, у большой части жителей остались фотографии с того памятного дня, а еще остались хорошие воспоминания.

- Сотрудники музея призывают и просят жителей Города юности поделиться драгоценными снимками и информацией. Причем не только с визита Юрия Гагарина, но и других космонавтов, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Прислать материалы можно на электронную почту музея museum.kms@mail.ru, или в социальных сетях. Самые интересные материалы будут опубликованы.

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