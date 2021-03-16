От клещей обработают более 600 гектаров площадей Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в скором времени стартует ежегодная обработка городских территорий от клещей. В текущем году опрыскают больше 600 гектаров. Все парки, скверы, аллеи, детские центры, загородный лагерь «Олимп», прилегающие к больницам, административным зданиям и учебным заведениям территории будут обработаны инсектицидами. На мероприятие потратят порядка 2,8 миллиона рублей. Работать будут пять организаций.

Акарицидная обработка коснется почти 200 местностей. Особое внимание уделят тем местам, где в прошлом году фиксировались пики укусов. Обработают и кладбища.

- Начинается сезон клещей обычно в апреле, в это время требуется и обработка, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Как только растает снег, работа начнется, и пройдут субботники, дабы клещ не засиживался в оставшейся прелой листве.

За прошлый сезон зафиксировано 2403 укуса клеща. Это меньше обычного, так как в городе была самоизоляция. Напомним, в Хабаровске можно поставить прививку от клещевого энцефалита.

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