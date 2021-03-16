Бомбоубежище возле школы законсервировали в Биробиджане Фото: Социальные сети

В областной столице Еврейской автономии завершились работы по консервации полуразрушенного бомбоубежища. Конструкция располагается неподалеку от средней школы №5. Решение о консервации принято в связи с частыми случаями пожаров на объекте, а также потому что здесь устраивают сборы школьники после занятий.

Долгое время объект стоял открытым и привлекал внимание прохожих. Хозяин бомбоубежища ликвидировать сооружение не спешил.

- В прошлом декабре уже была подготовлена досудебная претензия в отношении собственника этого объекта о том, что бомбоубежище нужно законсервировать, - сказал Александр Головатый, мэр Биробиджана. - Как оказалось, собственник соответствующих мер не принял.

Александр Головатый добавил, что мэрия сначала решила за собственный счет произвести консервацию, однако прокуратура предостерегла администрацию, напомнив, что выделять средства на консервацию данного объекта город не может. Местный предприниматель взял работу на себя и закрыл объект. Деньги с собственника будут взыскиваться теперь через суд.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.