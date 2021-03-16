Скончалась Вера Соловьева, тележурналист Хабаровской епархии Фото: Социальные сети

Тележурналист, сотрудник Информационного отдела Хабаровской епархии Вера Соловьева ушла из жизни 13 марта на 60 году жизни. Причина смерти - тяжелое заболевание. Отпевание покойной состоится в этот четверг, 18 марта в 11 часов утра в храме преподобного Серафима Саровского.

Вера Соловьева была талантливым журналистом. По образованию - учитель русского языка и литературы, училась в Дальневосточном педагогическом институте. Сначала работала в библиотеке, затем на ДВТРК, делала передачи о писателях серебряного века. Написала сценарий для радиоспектакля про Невельского, затем работала на Даль-ТВ, на Губернии.

Вела активную общественную деятельность в части сохранения культурного наследия аборигенов. Вышла замуж за нанайца и полюбила этот народ. Вместе с мужем работала в «Объединении по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья», том числе благодаря Вере там появилась первая часовня. С 2019 года работала в Хабаровской епархии тележурналистом.

- Вера являлась автором нескольких рубрик в телепрограмме «Благовест». В качестве корреспондента делала сюжеты о жизни Церкви, - говорят о Вере ее коллеги.

Ее репортажи остались и останутся в сети интернет.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.