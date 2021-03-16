Мужчину, ранившего ножом своих приятелей, задержала полиция в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в причинении тяжких травм мужчину. Об инциденте в органы сообщила женщина, сожительница одного из потерпевших. С ее слов, она успела выбежать из квартиры, где происходила поножовщина. Ее супруг получил ранения, а хозяин спрятался в ванной.

Следствие выяснило, что нападавший пришел в гости к пострадавшему, вместе они употребляли алкоголь, позже к ним пришли еще трое приятелей. Во время пира произошла ссора. Хозяин дома и гость начали драться, последний вытащил складной нож и стал наносить удары хозяину и еще одному гостю. Полиция по приезду задержала во дворе подозреваемого. Отрицать вину он не стал.

- Скорая помощь забрала пострадавших, сильнее пострадал гость застолья, ему диагностировали проникающее ранение в грудь. Оба мужчины выжили, находятся в больнице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция нашла нож, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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