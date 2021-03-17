Онлайн-форум «ProДФО» стартовал в Якутии Фото: Правительство Хабаровского края

На территории Дальнего Востока стартовал онлайн-форум под названием «ProДФО». Площадка проведения - республика Саха (Якутия). На форуме встретились представители органов власти, бизнесмены, отраслевые эксперты и жители. Обсуждение шло на тему развития ДФО, его креативной экономики и IT-индустрии. Уделили внимание обсуждению на тему ТОРов.

В форуме участвовали представители от территории опережающего развития «Хабаровск». В регионе эта площадка особенно привлекает резидентов. Хабаровский край заключил уже 73 инвестиционных соглашения на сумму порядка 66,3 миллиарда рублей. В рамках соглашений в регионе создадут больше семи тысяч рабочих мест.

- На текущий месяц уже инвестировано порядка 38 миллиардов рублей, создано 4326 рабочих мест, - сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - 34 резидента уже выпускают продукцию, из них 21 в краевой столице и десять в Городе юности.

Поговорили о результатах работы ТОРов других субъектов ДФО - «Якутия» и «Южная Якутия». ТОРы реализуют различные проекты, причем активно.

Обсудили и работу в Чукотском автономном округе. ТОР занимает 36% территории региона. В нее вошли 52 резидента. Они занимаются добычей полезных ископаемых, сельхоздеятельностью, транспортом и логистикой, и прочим.

На Сахалине действуют три ТОРа. Они комплексно развивают регион, в частности на курорте поднимается посещаемость, развивается туризм.

На форуме поговорили о возможности подготовки кадров для предприятий ,которые работают на ТОР. По итогам обсуждения решено создать 15 научно-образовательных центров.

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