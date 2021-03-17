Несколько человек пострадали в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске за минувшие сутки произошло пять аварий, в которых пострадали люди. Одна из них случилась в 10 часов утра на улице Лейтенанта Орлова, где столкнулись две машины. В этом ДТП пострадал пассажир, женщина. Ей диагностировали ушибы, она лечится амбулаторно.

- Еще одно происшествие случилось в послеобеденное время на улице Воронежской, один из автолюбителей не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в него, после чего продолжил движение уже в дерево. Пострадал в этом ДТП водитель, не выдержавший дистанцию. У виновника закрытые переломы ребер и ушибы, он отправился в стационар, - рассказали в ГИБДД города Хабаровска.

Поздно вечером на улице Карла Маркса автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной. Оба водителя - женщины - пострадали. Первая получила ушибы и лечится амбулаторно, вторая - в больнице, у нее перелом надколенника, лодыжки и пяточной кости.

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