Коечный фонд для больных ковидом сократился в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается сокращение коечного фонда для пациентов-коронавирусников. Так, в Верхнебуреинском районе и в городе Комсомольске-на-Амуре 70 коек вернули в план.

- Мы отслеживаем уровень заболеваемости населения региона, сейчас показатели стабилизировались, - говорит Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края. - Каждый день в крае выявляется по 53 заболевших в среднем. Фонд загружен на 75-80%.

Медучреждения проводят дезинфекцию после больных, некоторые из больниц уже получили результаты смывов - инфекции не выявлено.

- Так, краевая клиническая больница имени А. К. Пиотровича вернулась к своему профилю работы полностью, как и главный корпус городской больницы №10, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В больницах уже оказывается плановая и экстренная помощь. Сейчас в крае развернуто 763 ковидных койки в 14 медучреждениях.

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