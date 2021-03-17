Основам адаптивного плавания научат жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске для жителей пройдет обучение по гидрореабилитации детей-инвалидов. Занятия проведут ведущие специалисты страны по адаптивному плаванию. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов под названием «Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья». Семинар-практикум направлен на расширение компетенций и знаний в этой области, а также на отработку практики.

За шесть дней реабилитологи совместно со студентами академии физкультуры и родителями детей-инвалидов обучатся на курсе теории и практике. Последняя пройдет в бассейне.

- Откроют порядка 20 групп в крае. Сейчас их 14, в них занимаются 168 детей с разными диагнозами, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Участники семинара будут по итогу допущены к проведению индивидуальных занятий, если эффект будет положительный, то тренер получит сертификат, допускающий его к занятиям гидрореабилитацией.

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