Выставка-конкурс «Новые имена Хабаровского края» готовится к открытию

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска с 25 марта откроет свои двери выставка-конкурс детского изобразительного искусства «Новые имена Хабаровского края». Организацию мероприятия взяли на себя министерство образования науки края, министерство культуры и Дальневосточный художественный музей. Гала-концерт и награждение победителей конкурсной части состоится 28 марта в филармонии.

- В течение нескольких лет эта выставка проходила в онлайн-формате, в этом году она возвращается в стены музея для зрителей, которые могут вживую посмотреть работы, - рассказали в музее. - На конкурс заявились 38 коллективов и 540 работ.

Темы художники выбирают разные. В том числе многие посвящали свои работы 800-летию князя Александра Невского. Особенно отметили юные художники в своих произведениях работу врачей во время пандемии. Затронули юбилеи писателей, художников и поэтов.

Среди участников традиционно детские творческие школы города и всего края.

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