Доступ к интернету получат еще 262 организации Хабаровского края

Доступ к сети интернет получат еще 262 организации Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае проходят работы по подключению социально значимых объектов к интернету. В текущем году обладателями выхода в сеть станут еще 262 организации. За прошлые два года работы прошли в 365 учреждениях. Интернетом обеспечивают учреждения в рамках программы «Цифровая экономика».

- За прошлый год портал «Услуги 27» стал предоставлять жителям еще полсотни социальных услуг. Ко взаимодействию подключились больше 30 ведомств для обмена документами и информацией, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В этом году на платформах будут доступны еще 25 услуг. Пять из них - на сайте оказания государственных услуг. По плану, к 2030 году на порталах будут доступны в цифровом формате более сотни услуг.

Региональный проект «Информационная инфраструктура» рассчитан на подключение объектов социальной значимости к интернету. В текущем году помимо прочего в планах обеспечить телекоммуникационной инфраструктурой участки мировых судей. Для этих целей край получит дополнительную федеральную субсидию.

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