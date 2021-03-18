Хабаровские дети стали чаще болеть туберкулезом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске прошел круглый стол на тему профилактики туберкулеза. На встрече специалисты огласили цифры - в Хабаровске уровень заболеваемости сейчас ниже, чем был в прошлом году, на 20 %. Однако заболевших все равно почти в два раза больше, чем в целом по стране.

- Обстановка с заболеваемостью туберкулезом в городе напряженная. Людям необходимо проводить профилактику и проходить обследования, делать флюорографию. Детям необходимо выполнять пробу Манту, - сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска со ссылкой на городское управление по физкультуре, спорту и здравоохранению. - Это позволит выявить недуг на ранней стадии и лечить.

Указанные выше цифры у специалистов доверия не вызывают, так как из-за коронавируса обследования проводились не в полном объеме.

Это заболевание передается воздушно-капельным путем. Чаще всего родственники заражают друг друга. Заражают и детей, даже новорожденных. Специалисты обеспокоены тем, что дети стали болеть чаще, почти в 2,5 раза. Поэтому отказываться от прививки родителям лучше не стоит.

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