Устранить течь нечистот под Хабаровском прокуратура обязала муниципалитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае в селе Осиновая речка образовалась течь возле одного из домов. Прокуратура отреагировала на этот факт после обнаружения информации во время мониторинга интернета.

- Прокуратура обнаружила в интернете информацию о данном факте, затем после проверки установила, что в районе дома №5 по улице Горка села Осиновая речка проходят магистральная тепловая сеть и магистральный водопровод, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Проведена проверка этих сетей, на них порывов или повреждений обнаружено не было, но при этом сброс воды продолжается.

Администрациями района и поселения никаких мер для разрешения ситуации предпринято не было. В связи с этим прокуратура вынесла главам представление о необходимости устранить причины подтопления.

За исполнением условий представления следит прокуратура края.

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