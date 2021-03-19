Очередная прогулка с врачами пройдет в Хабаровске 20 марта

Очередная прогулка с врачом пройдет в Хабаровске 20 марта Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске после пандемии возобновились традиционные прогулки с врачами в рамках акции «Шаги здоровья». Так, очередная прогулка состоится завтра, 20 марта. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Всех, кто желает присоединиться к акции, будут ждать в 11 часов утра у входа в парк «Динамо».

На прогулке будут совершаться остановки, во время которых врач-терапевт Центра здоровья КГБУЗ «КДЦ» побеседует с участниками о мерах профилактики туберкулеза. Кроме того, спортивный инструктор МАУ «Хабаровск спортивный» проведет для всех пешеходов зарядку. По теме акции участникам раздадут памятки и буклеты.

Акция организовывается городской администрацией в рамках программы «Сохранение и укрепление здоровья».

- Инициатором и идейным вдохновителем таких прогулок с врачом был Лео Бокерия - президент Лиги здоровья нации, - сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

В городе 27 февраля начался новый сезон акции.

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