В школах-интернатах Хабаровского края пройдет День открытых дверей Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае завтра, 20 марта, состоится День открытых дверей в коррекционных учреждениях. В гости приглашаются будущие первоклассники и их родители, а также представители общественных и благотворительных организаций.

- В программе мероприятия запланировано проведение различных мастер-классов для детей от учителей, организация выставки детских творческих работ, пройдут соревнования, в том числе спортивные, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Помимо мероприятий в школах можно будет проконсультироваться с педагогами-психологами по волнующим вопросам.

В краевой столице желающие могут прийти в шесть школ-интернатов. В Комсомольске-на-Амуре мероприятие пройдет в трех таких школах. Аналогичные акции пройдут в Бикине, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Ванино, Советской Гавани, Переяславке, Березовом.

Прийти на такое мероприятие может любой желающий.

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