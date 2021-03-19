Благоустройством и обновлением остановок займутся власти Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске будут обновлять и благоустраивать остановки общественного транспорта. В городе разработают дорожную карту по данному вопросу, и в этом году хабаровчане увидят уже первые результаты.

Властям города сообщили о неудовлетворительном состоянии остановочных пунктов.

- Всего в городе порядка 800 остановок. Некоторые рядом с киосками и торговыми павильонами, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Некоторые остановки без навесов или нуждаются в ремонте.

Специалисты отмечают, что необходимо проанализировать ситуацию, изучить мнения жителей, и, основываясь на этом, начать благоустройство.

Карту будет разрабатывать городское управление дорог и внешнего благоустройства. Там будут указаны даты, затраты и план работ. Сейчас идет анализ действующих остановок.

Напомним, остановочные павильоны часто становятся объектами нпадения вандалов. Хабаровчан призывают относиться к городскому имуществу бережно.

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