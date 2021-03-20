«Треснувшую» ледовую переправу закрыли в Ульчском районе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отметили инспекторы с пришедшим в регион потеплением началось стремительное разрушение льда.

- При осмотре в ледовом поле были выявлены трещины шириной до 25 см, участки с выходом воды на поверхность, у берега появились промоины и открытая вода, - подчеркнул Сергей Громов, государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - При таких условиях проезд по водоему опасен и есть реальная угроза провала автомобилей под лед.

Чтобы никто не выехал на опасную переправу инспекторы установили специальные дорожные знаки, запрещающие проезд и поставили шлагбаум. Пока на территории Хабаровского края остаются 33 действующие ледовые переправы.

Из них в Верхнебуреинском районе – 1, Охотском районе – 4, районе им. П. Осипенко – 4, Николаевском районе – 1, Ульчском районе – 4, Комсомольском районе – 1, Аяно-Майском районе – 6, районе им. Лазо – 12.

Автомобилистам рекомендуется ни в коем случае не выезжать на лед в запрещенных местах.