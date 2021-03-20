Музыкальному фестивалю Юрия Башмета в Хабаровске исполняется 10 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятый международный фестиваль маэстро Башмета в Хабаровском крае, пройдет в середине апреля. В программе как проверенные временем исполнители, так и новинки от лучших мировых исполнителей. Как отмечают организаторы, главная цель фестиваля долгосрочное и постоянное развитие академической музыки в Хабаровском крае.

И за 10 лет выросло целое поколение хабаровских музыкантов достойных принять участие в проекте, а вместе с исполнителями выросло и новое поколение зрителей, для которых этот фестиваль стал ежегодной встречей с прекрасным.

- Удивительно, как быстро летит время, - отметил Юрий Башмет. - Кажется, только недавно мы думали и обсуждали, как провести наш самый первый фестиваль на Дальнем Востоке. А прошло уже десять лет, за которые фестиваль вырос и окреп. И что особенно ценно — продолжает свою жизнь и сегодня, каждый год развивается, принося много нового и вечного в жизнь жителей Хабаровского края. Но это как раз неудивительно. За эти годы фестиваль стал просто необходим очень многим людям, тем, кто ждет и приходит каждый апрель в концертные залы, чтобы соприкоснуться с потрясающим эмоциональным искусством музыки. Я чувствую сам, что наш фестиваль — это всегда огромное событие для Хабаровского края.

Фестиваль пройдет не только на концертных площадках Хабаровска, но и в Амурске, Бикине, Вяземском и Хабаровского района. Так же в рамках события состоится Международная музыкальная академия с мастер-классами сразу по 7 музыкальным специальностям.