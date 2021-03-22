Новый зимник открыли в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Аяно-Майском районе между селами Нелькан и Аим открыли зимнюю дорогу, которую делали почти месяц. Для жителей отдаленного Аима теперь будут доступны лекарства, продукты и топливо, так как своей торговли в селе нет. Дорога была необходима.

- Длина дороги - 211 километров, ее делали с помощью бульдозеров и тракторов. Теперь дорога будет функционировать каждый год, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На данное время прокладывается еще одна дорога - от Аима до Усть-Миля в Якутии. Дорога призвана наладить торговлю и поставку необходимых товаров. Дорога длиной почти 140 километров, сделано уже 110 из них. Завершить прокладывание дороги до Якутии планируется к следующей зиме, после того, как с республикой будут заключены все необходимые соглашения.

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