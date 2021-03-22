Подготовку будущих работников строительной отрасли обсудили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае состоялось заседание профильных министерств и ведомств, где участники обсудили обстановку на кадровом рынке в сфере строительства. Сегодня на строительных специальностях обучаются порядка шести с половиной тысяч человек, по большей части в техникумах и колледжах.

В Хабаровске строительные специальности есть в ТОГУ, в ДВГУПС, в крае - в Комсомольском государственном университете, и еще в 12 техникумах. Учат также и смежным профессиям.

- В прошлом году в регионе открыли две новые специальности под строительство - «Кровельщик», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Проводится подготовка по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Каждый год специально для предприятий строительства проходят обучение по 400 с лишним человек. В прошлом году переквалификацию прошли 600 специалистов. Кадры строительной сферы нужны всегда, вопрос их подготовки стоит в регионе на особом контроле. Работодателям предлагается ввести программы наставничества. Власти же со своей стороны рассмотрят вариант социальной поддержки выпускников.

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