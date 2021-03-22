Организации Хабаровского края могут получить статус социальных предприятий Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае предприятия могут получить статус социальных. Прием документов на признание таковыми начался сегодня, 22 марта, и продлится до первого мая. Подать документы нужно в министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

С текущего года в рамках нацпроекта поддержки бизнеса выделяется финансирование в размере 10 миллионов рублей на поддержку социальных предприятий. Получить грант можно при условии стопроцентного софинансирования от бизнесменов. Сумма составит 500 тысяч рублей.

На получение статуса социального предприятия могут рассчитывать субъекты МСП, работа которых направлена на общественно полезные цели и способствует решению общественно важных проблем населения, на предоставление рабочих мест социально уязвимым категориям жителей, на производство и реализацию товаров и услуг для такой категории граждан, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В текущем году список таких организаций будет сформирован летом.

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