В Хабаровске прошла кулинарная битва шеф-поваров больниц Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске впервые состоялось мероприятие-конкурс для представителей кулинарных профессий. Шеф-повара местных больниц соревновались в мастерстве выпекания хлебобулочных изделий, готовке первых и вторых блюд. Оценивали блюда шефы из ведущих ресторанов города и педагоги торгово-экономического техникума.

Битву организовали с целью сломать стереотипы о «больничной еде» и поменять к больницам отношение.

- Мы говорим спасибо врачам, медсестрам, но больница - это огромные коллективы, где работают также администраторы, охрана, повара, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. - Качественное питание для пациентов очень важно. Поэтому мероприятие организовано, чтобы повара обменялись опытом, повысили профессионализм.

- Битва шла в два этапа, каждый из которых длился по два с половиной часа. Оценивали конкурсантов по подаче блюда, внешнему виду, сложности исполнения, внедрению современного исполнения, вкусу. В критерии оценки вошли также чистота, гигиена и соблюдение временного ограничения, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В больницах готовят иначе, здесь учитывается низкая калорийность и технология приготовления. На этом конкурсе у поваров было место для разгула фантазии.

Победила в битве десятая больница, второй стала больница №2, а на третьем месте пьедестала - краевой центр онкологии. Выбрали победителей в нескольких дополнительных номинациях.

Министерство здравоохранения Хабаровского края считает, что такие битвы или подобные конкурсы могут стать хорошей традицией и проводиться каждый год.

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