Заключенным помогут трудоустроиться в Хабаровском крае после освобождения

В исправительной колонии №8 УФСИН России по Хабаровскому краю состоялась встреча между заключенными и специалистами Центра занятости населения. Осужденным рассказали, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе. Кроме того, им рассказали о тех предприятиях, которые уже сейчас могут трудоустроить освободившихся из мест заключения людей, причем им будет предоставляться и жилье, и питание.

- На встрече осужденным рассказали о возможности профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, о правилах постановки на учет в ЦЗН, и представили осужденным список сразу несколько организаций Комсомольска-на-Амуре, испытывающих потребность в рабочих кадрах, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю. - Одна из организаций, помимо заработной платы, предлагает для своих работников временное жилье и питание. Это предложение для многих осужденных, присутствующих на встрече, показалось интересным.

Часто после освобождения людям бывает некуда идти, не к кому обратиться. Но даже если у освободившегося есть семья, его нужно подготовить к возвращению, помочь продумать планы на жизнь, в частности помочь с работой, с документами. Эта поддержка позволяет не допускать впоследствии неправомерных деяний и не возвращаться в тюрьму.

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