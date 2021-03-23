Вместо сгоревших деревьев в Хабаровском крае посадят новые саженцы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае на месте вырубленных и сгоревших деревьев будут высаживаться новые. В крае уже началась подготовка к лесокультурным мероприятиям. С мая начнется активная посадка и продлится в течение лета и осени. Специалисты отмечают, что в конце весны наиболее благоприятный климат для саженцев.

- Высаживаться будет, в основном, лиственница, ель, сосна корейская - кедр, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Площадь восстановления лесов составляет порядка 63 тысяч гектаров, лесные культуры в этом году посадят на 6,6 тысячи гектаров. Арендованные территории и территории учреждений будут восстанавливаться естественным путем.

В крае вырастили для этих целей 13,5 миллиона стандартных сеянцев, в том числе 9,4 миллиона лиственницы и сосны. В питомниках к высеву планируется еще 11 тонн семян. Восстановление лесов в регионе ведется повсеместно. В числе мероприятий и выращивание саженцев, и заготовка семян, и высадка.

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