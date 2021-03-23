Поисковые отряды Хабаровского края пополнятся 30 добровольцами Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 30 ребят в течение недели проходили обучение для проведения поисковых операций. Важную роль в обучении отдали вопросам безопасности и организации связи.

- Привлечение добровольцев к операциям по поискам людей - востребовано, - сообщают в правительстве края. - За 2020 год волонтеры участвовали в 179 поисках людей, из которых нашли 159. За последние два года выпустили 70 добровольцев, теперь они передают опыт другим.

Во время тренировки выпускники искали двоих подростков, которые якобы ушли гулять и не вернулись. Связь с ними была прервана. Во время последнего разговора удалось вычленить ориентиры.

В поисках участвовали две группы, у них были рации и все, что нужно для оказания помощи. Добровольцы исследовали несколько километров, овраги, строения. Ребят нашли. У одного по легенде была травма ноги, его транспортировали в лагерь. Волонтеры справились с заданием. Теперь им предстоит узнать, как оказывать психологическую и первую помощь. А также как ориентироваться на местности и прочее.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.