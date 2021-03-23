Погода на 24 марта: В Хабаровске снова похолодало, днем до +2 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Недавний циклон окончательно покинул территорию Хабаровского края, однако оставил после себя понижение температурного фона. Так, в краевой столице сегодня, 24 марта днем от -4 до +2 градусов. Усилится ветер, порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, поэтому переодеваться в легкое пальто еще рано.

- В южных районах региона снега не ожидается, днем тоже холодно, от -7 до +2 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». – Ветер может быть порывами до 20 метров в секунду.

В центральных районах края тоже преимущественно без осадков. Днем температура достигнет максимум +5 градусов, однако усилится и ветер, порывы местами достигнут скорости до 20 метров в секунду.

В Охотском районе местами пройдет небольшой снег. В остальных районах северной части края – без осадков. Днем температура колеблется от +2 до -13 градусов. Порывы ветра до 20 метров в секунду.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.