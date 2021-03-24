На пятитысячной купюре не будет больше изображения Хабаровска Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Центробанк сообщил, что Совет директоров определил приоритетные цели развития наличного денежного обращения на ближайшие годы. В планах с этого года начать модернизацию банкнот. Будут выпущены новые банкноты с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном.

- Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей, - пишет Центробанк.

На 50- и 100-рублевых банкнотах останутся Питер и Москва, на 10- 500- 1000- и 5000-рублевых купюрах будут теперь изображаться Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург, а на обороте - достопримечательности округов.

То есть Хабаровск после этой модернизации полностью исчезнет с банкнот.

- Убрать Хабаровск с купюры в 5000 рублей будет большой ошибкой, - сообщил в своем официальном телеграм-канале Михаил Дегтярев.

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