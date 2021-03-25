Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная пандемия в регионе еще не закончилась. Каждый день от инфекции в крае умирают люди. Судя по ежедневным данным, число заболевших в сутки снова начало расти. Так, за 24 марта выявлен 61 новый случай. Выздоровели 67 человек.

В краевой столице за минувшие 24 часа выявили ковид у 35 хабаровчан. В Городе юности диагноз поставили восьми комсомольчанам.

- В Хабаровском районе трое заболевших. В Ульчском - двое, в Лазо, Амурском и Солнечном районах по одному случаю заболевания за прошлый день. В Охотском и Совгаванском - по три. В Ванинском - четыре, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Девять пациентов пребывают в тяжелом состоянии, врачи прилагают все усилия для их выздоровления. Еще три жителя региона на искусственном вентилировании легких.

Масочный режим в крае пока никто не отменял.

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