В ЕАО за время пандемии от коронавируса умерли 124 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еврейской автономной области на утро 25 марта текущего года обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остается следующей: в области за все время пандемии коронавирус диагностировали 4413 жителям. Из этого числа уже справились с инфекцией 4211 человек.Как сообщает правительство автономии, 124 человека инфекцию побороть не смогло и скончалось.

- В коронавирусный госпиталь положили 31 жителя, а еще 47 пациентов лечатся на дому амбулаторно, - сообщили в правительстве ЕАО. - В области развернуто 88 ковидных коек, из низ занятыми остается 31.

Дома на вынужденном карантине сидят 52 человека. За минувшие сутки в области проверили 126 жителей на наличие коронавирусной инфекции.

Обстановка с пневмонией в регионе следующая: в больницах в общем по области от пневмонии лечатся 78 человек. Из этого числа - 18 детей. В стационар на лечение положили 57 пациентов, в том числе восемь детей старше одного года. На данное время в больницах нет пациентов, которые были бы подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких.

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