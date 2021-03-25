Цифровые знания проверят жители Хабаровского края на диктанте Фото: Правительство Хабаровского края

Жителей Хабаровского края вновь приглашают проверить свои знания в области компьютерных технологий. Регион участвует в акции «Цифровой диктант», которая стартует девятого апреля. На диктанте можно будет понять, насколько хорошо люди владеют компьютерами, как могут ориентироваться в сети и умеют ли защищать свои персональные данные.

Прошлое тестирование выявило, что половина детей от 14 лет не знают, как понять, что компьютер заражен вирусом. Почти три четверти взрослых ставят ненадежные пароли. Подростки не умеют пользоваться хранилищами и редакторами.

В прошлом году в акции участвовали порядка трехсот тысяч россиян. Средний бал по России - 7,25 из 10. Средний бал по краю - 7,07.

- В текущем году диктант сделали уже с учетом возраста испытуемых. Вопросы коснутся таких важных вещей как безопасность в сети, умение пользоваться приложениями и сервисами в гаджетах, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Тестирование доступно будет с девятого апреля на сайте цифровойдиктант.рф. Подготовиться к нему можно также на сайте, используя библиотеку.

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