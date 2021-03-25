Хабаровскому зоосаду нужны скворечники для птиц Фото: Социальные сети

Зоосад «Приамурский» имени Всеволода Сысоева запустил очередную акцию - за принесенный скворечник семья может посетить зоосад бесплатно.

- Мы начали подводить итоги конкурса «Птицы вокруг нас», прием заявок и работ уже закончился, и четвертого апреля в День птиц проведем награждение победителей и призеров. Но на этом наша забота о птицах не заканчивается, мы приглашаем хабаровчан поучаствовать в акции и смастерить домики для птиц, - рассказали в зоосаде. - За каждый деревянный скворечник мы принимаем семью в гости бесплатно.

Дни, когда можно побывать в зоосаде бесплатно, ограничены. Прийти со скворечником нужно в период с первого по четвертое апреля.

- Скворечники должны быть сделаны из настоящих досок, желательно из состаренных и не окрашенных. Благодарны вам будут не только птицы, выбравшие лесную территорию зоосада для гнездования, но и все работники зоосада, - добавили в учреждении.

Сотрудники зоосада отмечают, что привлекать птиц сюда, в сад - необходимо. Вскармливая своих птенцов, они помогают уничтожать насекомых и вредителей, тем самым помогая растительности.

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