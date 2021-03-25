Снизить цены на продукты в магазине помогла прокуратура в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В районе имени Полины Осипенко прокуратура вмешалась в дело, касающееся завышения цен на продукты.

- В деятельности одного общества с ограниченной ответственностью было выявлено необоснованное завышение цен на товары народного потребления, в магазине продуктов на муку пшеничную, гречневую крупу и сухое молоко цены завысили на 30% к цене приобретения, без учёта транспортных расходов, установленных для района, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Для того, чтобы устранить данное нарушение, прокуратура внесла руководству магазина представление. В результате его рассмотрения учредитель цены снизил и довел до необходимого уровня.

ООО и руководство магазина были привлечены к административной ответственности. Так, благодаря вмешательству правоохранительных органов несправедливое завышение цен на социально-значимые продукты было прекращено.

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