Прокат электросамокатов появится летом в Хабаровске и Комсомольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Городе юности прошло заседание, где власти обсудили реализацию проектов в текущем году. В том числе говорили про создание в Комсомольске и Хабаровске кикшеринга – проката электросамокатов.

- Бизнесмены и власти поговорили о старте краевого проекта кикшеринга. В планах – запустить летом в Хабаровске и тестово в Комсомольске прокат электросамокатов, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. – Бизнес будут развивать хабаровские и приморские предприниматели. Власти предложили им варианты размещения точек проката.

Бизнесмены считают, что рельефы обоих городов позволяют ездить на таком транспорте безопасно. Запуск проекта состоится в том числе благодаря активному взаимодействия властей городов и края с компаниями-интеграторами сервиса.

Бизнесмены в свою очередь отмечают, что их радует ход навстречу от властей и их готовность искать пути решений проблем, которые возникают с запуском проекта, и не рубят сплеча, что такое невозможно сделать здесь. Кроме того, предприниматели готовы развиваться и в дальнейшем создавать велопарковки и прочее.

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