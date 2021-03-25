Фестиваль уличного кино пройдет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре во время заседания властей города, края и городских бизнесменов, на обсуждение выносилась реализация проектов развития города на текущий год. Среди крупных проектов особенное внимание было уделено проекту кикшеринга, то есть проката электросамокатов, и планирующемуся всероссийскому фестивалю уличного кино.

- В текущем году вновь планируется провести фестиваль кино в Городе юности. В прошлом году он проходил тут впервые. Участие приняли почти 300 зрителей, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Этот фестиваль - масштабный просмотр короткометражек от российских режиссеров. Фильмы смотрят на улице, на больших стадионах и городских площадях. Целью проведения такого мероприятия является поиск молодых талантов среди авторов и последующая их поддержка.

За семилетнее существование фестиваля фильмы на улицах посмотрели порядка двух миллионов зрителей. Мероприятие объединило больше трех тысяч режиссеров и стало официальным партнером Чемпионата мира по футболу, а также многих других событий, проходящих на территории страны.

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