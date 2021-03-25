За сбыт наркотиков троих хабаровчан приговорили к тюрьме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске к тюремному заключению приговорены трое местных жителей за сбыт наркотиков. Решение вынес Железнодорожный районный суд Хабаровска.

- Суд установил, что трое хабаровчан с апреля по август прошлого года сговаривались и сбывали наркотики неопределенному кругу лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. - Более того, подсудимые в июне и августе прошлого года купили и держали у себя наркотики для личного употребления.

Во время следствия все трое свою вину полностью признали и активно сотрудничали со следствием. Двое из них уже были раньше судимы.

Суд вынес решение лишить свободы всех троих, один из подсудимых получил семь лет и шесть месяцев заключения в колонии особого режима, второй - шесть лет колонии общего режима, и третий - четыре года исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в свою законную силу.

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