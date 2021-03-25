Архив Хабаровского края проводит дни открытых дверей и выставки Фото: Василий Вахрин

Государственному архиву Хабаровского края исполняется 80 лет. В честь юбилея в архиве проведут тематические мероприятия - выставки, экскурсии.

- Перед днем рождения пройдет День открытых дверей, 25 и 26 марта с 10 утра до 17 часов вечера. В программе экскурсии по выставочным проектам, где можно увидеть исторические документы о деятельности архива, о важных событиях, о работниках, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Гости смогут увидеть настоящие документальные реликвии региона, например, негативы на стекле с изображением города конца 19 - начала 20 веков и метрические книги; документы, свидетельствующие о военном времени. На экскурсиях гости посетят и хранилища.

Функционал учреждения, прежде всего, это учет и хранение документов. Каждый год сотрудники архива выполняют по пять тысяч запросов. Особенно интересна посетителям генеалогия.

Кроме «живых» выставок, мероприятия проходят и в онлайн-формате. Посетить их виртуально можно на сайте учреждения.

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