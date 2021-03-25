В рейтинге социально-экономического развития Хабаровск в числе лидеров по краю Фото: Правительство Хабаровского края

Очередной совет глав городов и районов региона состоялся в крае. На повестке дня было обсуждение рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов за прошлый год.

В регионе действует система стимулирования муниципалитетов за активную работу. Гранты создают мотивацию для дальнейшего экономического развития на местах. В текущем году грантов выделят на 35,2 миллиона рублей, из них 10 миллионов получат победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Правительство наблюдает, как проходит развитие городов и районов, еще с 2000 года. В учет мониторинга идет развитие в самых разных сферах, в том числе в экономическом развитии, в жилищном вопросе, бюджетных доходах, рынке труда, социальном благополучии жителей.

В зависимости от плотности населения и доступности транспорта в рейтинге объекты поделены на несколько групп. Города вынесены в отдельную. Так, в прошлом году победителем признан Хабаровск в своей группе, среди районов победителями стали Хабаровский, Ванинский и Аяно-Майский районы. Им положены гранты. Потратить их муниципалитеты могут на социально значимые вещи - покупку медицинского оборудования, спортивного и школьного инвентаря и прочего.

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