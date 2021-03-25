«Россельхозбанк» делает переход на газомоторное топливо еще более доступным

«Россельхозбанк» снизил процентную ставку по потребительскому кредиту «Дай газу» на переоборудование транспортных средств и сельскохозяйственной техники под использование ГМТ. Теперь ставка составляет 8% годовых (при наличии страхования жизни и здоровья).

Кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на срок от 6 до 36 месяцев (включительно) на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. Подать заявку на кредит можно как в отделениях «Россельхозбанка», так и с помощью дистанционных каналов: интернет-банка и мобильного банка. Срок рассмотрения заявки и принятия решения составляет до трех рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

- Мы видим, что общественное внимание к вопросам защиты окружающей среды открывает новые возможности для развития более экологичных видов топлива. Рынок газомоторного топлива активно развивается, создается соответствующая инфраструктура. И со своей стороны мы поддерживаем желание жителей сельских территорий и наших клиентов - аграриев - переходить на альтернативные виды топлива. Обновление условий по кредиту «Дай газу» даст возможность всем желающим на выгодных условиях приобрести и установить оборудование для использования природного газа, - прокомментировала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

«Россельхозбанк» стал участником государственной программы по развитию рынка газомоторного топлива в 2018 году. По предложению РСХБ Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. В настоящее время «Россельхозбанк» предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.

При этом наиболее активными участниками рынка газомоторного топлива являются компании агропромышленного сектора, транспортно-логистические компании и организации сферы ЖКХ.