В Хабаровск на ремонт дорог поступило полмиллиарда рублей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск поступило финансирование в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 565 миллионов рублей. В городе планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние 56 километров дорог или 82 участка.

На 29 участков уже имеются договоренности и заключены контракты. Еще девять участков получат подрядчиков после электронных торгов. На остальные 44 - готовятся документы.

- В текущем году начнется масштабная реконструкция Тихоокеанской улицы. Несколько лет уйдет на расширение отрезка от Шелеста до Трехгорной, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Работы будут идти на 1227 километре, Колгуева, Двойной, Вологодской, Белорусской, Богородской, Ясной и других улицах.

Ранее финансирование по нацпроекту было сокращено, однако на данное время его довели и дополнили. Однако это все же меньшая сумма, чем была запланирована в прошлом году.

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