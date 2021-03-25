Грамотно вести семейный и личный бюджет научат жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В крае запущена программа повышения финансовой грамотности населения. Мероприятия, нацеленные на рациональное управление деньгами, проводились в регионе и раньше, но не имели системного подхода и четкой структуры. Программа предназначена для людей со средними доходами, так как именно такие люди склонны к необдуманным тратам в связи с трудными ситуациями, а также для предпринимателей.

Михаил Дегтярев эту программу утвердил. Она будет работать пока до 2023 года. Работа программы делится на два вида - для конкретной аудитории, куда входят субъекты МСП, пенсионеры, школьники, и для всех желающих.

- Проводят занятия преподаватели из вузов и школ, а также сотрудники Роспотребнадзора, налоговой, пенсионного фонда и коммерческих банков, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На будущей неделе в крае пройдут занятия с налоговиками по налогообложению и отчетностям. Соцобслуживание проведет работу с пенсионерами и предпенсионерами по финансовой грамотности. По радио будут крутить аудиолекции на тему финансовой культуры.

Полезная программа охватит множество людей и семей и поможет сделать бюджеты устойчивыми, научит грамотно планировать финансовую жизнь. Перечень мероприятий можно посмотреть на сайте минфина края.

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