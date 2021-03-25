Имя нейрохирурга Ким Вон Ги предложили увековечить в Хабаровске памятной доской Фото: Администрация Хабаровска

В память о выдающемся нейрохирурге второй краевой больницы Ким Вон Ги хабаровские организации, пациенты врача и коллеги из других городов предлагают сделать мемориальную доску. В случае одобрения городской думой ее расположат на фасаде здания второй краевой больницы в Хабаровске. Врач работал в этом учреждении 40 лет.

Ким Вон Ги родился на Сахалине, учился в Хабаровском медуниверситете, по распределению попал в Троицкое, работал там хирургом. В 1975 году начался долгий сорокалетний труд врача в КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», работал нейрохирургом, а затем и завотделением. Был ведущим специалистом в области нейрохирургии в крае. Легко решал вопросы по оснащению оборудованием своей больницы, благодаря ему сотрудники стажировались в ведущих клиниках по всему миру.

При его участии в крае стали делать микрохирургические операции. Он был соавтором множества научных работ, методических рекомендаций и монографии. Ким Вон Ги получил патент на два своих изобретения для лечения заболеваний головного мозга у детей. Защитил кандидатскую. Ушел из жизни в 2016 году.

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