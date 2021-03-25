Зимняя киноэкспедиция «Народы Амура» состоялась в Хабаровском крае

Зимняя киноэкспедиция «Народы Амрура» состоялась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился первый зимний этап киноэкспедиции «Народы Амура». Эта экспедиция проходила в рамках федерального проекта «Земля людей». Две недели команда канала «Культура» провела в регионе. Они собирали материал для будущего фильма про жизнь КМНС.

С 9 марта этнографическая экспедиция собирала материалы для фильма о быте и традициях нанайцев, негидальцев, удэге и ульчей. В регионе живет восемь народностей из категории малочисленных. Проект поможет сохранить для потомков историю о них. Культура проявляется в обычаях, обрядах, повседневном быте.

- Летом команда телеканала снова приедет в край. По итогу они соберут много фактуры, которая перерастет в документальные фильмы для всеобщего просмотра. Фильмы покажут на телеканале «Культура», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Летом также пройдут интервью с учеными-этнографами и с яркими представителями народов. Запечатлеют обряды, песни, сказки и легенды каждого народа.

За три года команда сняла 32 не постановочных фильма, то же самое делают и в Хабаровском крае. Собранный контент можно будет посмотреть на сайтах www.shuhovfond.org и www.kmns.ru.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.