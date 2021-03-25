В соревнованиях по боевым искусствам примут участие полторы тысячи спортсменов в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске начались соревнования по боевым искусствам. Они продлятся в течение трех дней на площадках универсального спорткомплекса. В состязаниях примут участие полторы тысячи спортсменов. В зачет пойдут 13 видов.

По словам министра физкультуры и спорта региона Дмитрия Чикунова, такие масштабные соревнования проводятся только у нас в крае. Мероприятие с таким количеством спортсменов - активная популяризация спорта.

- Хабаровский край - спортивная столица Дальнего Востока. Такие мероприятия интересны и нужны хабаровчанам, - сказал на открытии Дмитрий Чикунов.

На соревнованиях будут представлены те боевые искусства, которые не входят в олимпийскую программу. В частности рукопашный бой, каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, ушу, кендо и другие. Лучшие спортсмены турнира выступят в субботу, 27 марта, в универсальном спорткомплексе.

Впервые такие масштабные соревнования прошли в краевой столице четыре года назад.

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