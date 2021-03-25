Еще три подаренных троллейбуса привезли в Хабаровск из Москвы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск приехали еще три подаренных Москвой троллейбуса. Сейчас они проходят техническое обслуживание и затем отправятся на обкатку. Город также ведет переговоры о передаче в безвозмездное пользование еще девяти трамваев. Остальные троллейбусы прибудут в краевую столицу к середине апреля.

Новые троллейбусы выйдут на линии только после того, как пройдут проверку и обкатку. Водители для новых машин уже определены, они прошли необходимое обучение.

- Сейчас в городе курсирует уже пять машин. Каждая отслужила в Москве по восемь лет. Троллейбусы изготовлены из высокопрочных материалов, вместительные, низкопольные, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Вместимость троллейбуса - 115 пассажиров, сидячих мест - 26. Машина приспособлена для перевозки маломобильных граждан. Восемь троллейбусов на месте, ожидается еще 12 к середине апреля.

Так как технически троллейбусы считаются новыми и неприхотливыми в обслуживании, ремонт и поиск запчастей не будет проблематичным. Кроме того, МУП «ГЭТ» сэкономит больше шести миллионов рублей в год на электроэнергии.

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