Хабаровчанка хотела «прокачать» игру и лишилась 315 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Хабаровска с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее обманули на 315 тысяч рублей. Хабаровчанка является любительницей популярной интернет-игры. На интернет-платформе она познакомилась с другим игроком и тот предложил ей помощь в «прокачке» ее героя.

- После недолгой переписки собеседник вызвался за деньги улучшить рейтинг ее персонажа. На протяжении двух недель потерпевшая переводила деньги собеседнику на разные номера, а игра в итоге не улучшалась, рейтинг героя не вырос в указанные сроки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Номера телефонов, на которые потерпевшая переводила деньги, зарегистрированы в Воронежской и Липецкой областях.

Собеседник после этого перестал выходить на связь. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы за свои деяния. Сейчас полиция ищет этого «помощника».

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