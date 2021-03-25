На осенне-весеннее расписание переходит хабаровский аэропорт Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский аэропорт переходит на осенне-весеннее расписание перевозок. Минтранс края сообщил о том, что новое расписание перелетов претерпело изменения. Они коснутся авиасообщения с Москвой. «Аэрофлот» будет летать дважды в день, «Россия» в принципе начнет перевозки в Москву днем. И, как было, утром. Nordwind также продолжит выполнять рейсы в Москву. В общем в день в Москву будет летать по пять рейсов, а это рекордное число.

- Не менее важное событие - возобновление рейсов в другие страны. Три авиакомпании будут выполнять рейсы из Хабаровска в Турцию. В Анталью будет летать самолет по четвергам. Раз в две недели - по вторникам, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Более подробную информацию о направлениях, времени, регистрации и прочем можно посмотреть на официальном сайте аэропорта или узнать в кассах. Кроме того, можно обратиться в авиакомпанию.

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