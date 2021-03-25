Погода на 26 марта: в Хабаровске потеплеет до +10 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край пришла полноценная весна. Синоптики прогнозируют на 26 марта повышение температуры. Так, в краевой столице днем за окном до +10 градусов тепла. Ветер дует с запада и юго-запада со скоростью 2-9 метров в секунду. Снега или дождя не будет.

- На юге Хабаровского края также дождя или снега не будет, температура ночью от -3 до -8, а днем от +5 до +10, ветер южный 4-9 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных районах региона осадков не ожидается, за исключением Верхнебуреинского района, тут может пройти мокрый снег и снег. Воздух прогреется днем до +11 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

Север края также почти везде без существенных осадков, в Николаевском и Ульчском районах может пройти небольшой мокрый снег. За окном до +6 градусов днем. Ветер различных направлений до 10 метров в секунду.

В Хабаровском крае все еще действует масочный режим. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию.

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