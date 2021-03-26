Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Коронавирусная инфекция забрала жизни еще двоих жителей Хабаровского края. Находясь в тяжелом состоянии, продолжают борьбу с вирусом еще восемь человек. Двое из них сейчас на искусственном вентилировании легких.

- За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 65 человек, справились с инфекцией 72 жителя, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Заболевшие выявлены по большей части в Хабаровске - 48 человек. Еще четверо - в Комсомольске. В Хабаровском районе семь новых случаев, в районе имени Лазо - три новых случая, а в Амурском, Ульчском и Ванинском районах - по одному.

За все время пандемии от коронавируса в регионе умерли 339 человек. Справились с инфекцией 47884 жителя, на лечении находятся 2111 пациентов.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Специалисты считают, что она поможет сформировать коллективный иммунитет и в итоге справится с новой инфекцией. Вакцину в край привозят регулярно. Только до конца марта ожидается поставка в крупном размере.

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